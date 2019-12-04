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Engelliler dayanışma gecesinde bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir dizi etkinlik düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam düzenlenen dayanışma etkinliğinde engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi.

04.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16Engelliler dayanışma gecesinde bir araya geldi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir dizi etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, dün akşam düzenlenen dayanışma etkinliğinde engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi. Gecede engeli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Engelliler Kent Konseyi dahil birçok engelli topluluğunun katıldığı Turistik Park'taki "Dünya Engelliler Günü Özel Etkinliği"ne üniversite gençlerinin oluşturduğu ADÜ Engelsiz Yaşam Topluluğu da katıldı. Gecede Ayhan Utlu yönetimindeki Engelsiz Sanat Grubu sahneye çıkarken engelli vatandaşlar da sahneye çıkarak şarkı söyledi. Gecede Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da bir gösteri yaptı.

Genç sanatçı Ana Mihirci'nin şarkılarıyla eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri, bu özel günde kendilerini unutmayan ve dayanışma için bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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