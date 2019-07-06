06.07.2019 14:30
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Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi

Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kur'an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kur'an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.

Dernek etkinlik salonunda verilen eğitimler ile alakalı konuşan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bugün Derneğimiz ve Bozüyük Müftülüğü işbirliği ile dernek etkinlik salonunda düzenlenen Kur'an kursumuzda eğitim gören üyelerimize Bozüyük Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis memuru Mustafa Balıkçı tarafından trafik kuralları hakkında söyleşi programı yapıldı, Üyelerimizin bilgilendirilmesi yönünden çok yararlı geçen etkinlik için Emniyet Müdürlüğü yetkililerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İsmail Çelik, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

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