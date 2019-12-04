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Engelliler engelleri aşmak için toplandı

BAHÇELİEVLER Belediyesi 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte engelli vatandaşlar ve ailelerini ağırladı.

04.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:15Engelliler engelleri aşmak için toplandı

BAHÇELİEVLER Belediyesi 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte engelli vatandaşlar ve ailelerini ağırladı. İşaret diliyle Engelliler Günü'nü kutlayan engelli vatandaşlarsa ilgi topladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediyesi'nin düzenlediği yemekte engellileri biraraya getirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da katıldığı yemeğe engellilerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Bahadır, engelli vatandaşlara yakın ilgi gösterirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Hem duyma hem işitme engeli olan üç davetliye braill alfabeli, dijital baskılı ve seslendirmeli Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Yemekte konuşan Başkan Dr. Hakan Bahadır'ı işaret diliyle tercüme eden bir de tercüman hazır bulundu. Yemeğin ardından davetliler gönüllerince eğlendi.

"ÖNEMLİ OLAN HAYATTA BAŞARILI OLMAK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, engelli vatandaşlara engel olan sorunların çözülmesi için çalışmak gerektiğini ifade etti. Önemli olanın hayatta başarılı olmak olduğunu da vurgulayan Başkan Bahadır, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, ben daha iyi şartlarda, en kısa sürede şifalar bulmanız dileğiyle bu gününüzü kutluyorum. Kiminiz doğuştan, kiminiz daha sonra bizler gibi sağlamken bir kaza sonucu engelli hale geldiniz. Ama burada önemli olan engelli olarak hayatta başarılı olmak ve bugün sizlere aslında engel olan şeylerin düzeltilmesi için hatırlandığı bir gün bence. Özellikle belediyecilik anlamında engelli kardeşlerimizin önündeki sokakta olsun, kanunda olsun, yönetmelikte olsun nerede olursa olsun o engellerin atılması için hatırlandığı bir gün bence" dedi.

İŞARET DİLİYLE 'ÇOK MUTLUYUZ'

Yemekte arkadaşıyla birlikte olan Ahmet Yolcu, arkadaşı Yunus Emre Özbiçan'a işaret diliyle tercümanlık etti. Özbiçan, yemeğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını da yine işaret diliyle dile getirdi. Dernek olarak yemeğe katıldıklarını belirten Hasan Okun, 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlamak için geldiklerini belirtti. Arkadaşına işaret diliyle soru soran Okun, arkadaşının bu etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

"ONLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Engelli ağabeyine yemekte eşlik eden İlknur Atlıoğlu, etkinliğin engellileri kaynaştırıp topluma kazandırılmasında oldukça yararlı olduğunu dile getirdi. Bahçelievler Belediyesi'ne de teşekkür eden Atlıoğlu, "Belediyemizden Allah razı olsun. Hakan başkanımız böyle güzel bir etkinlik için engelli vatandaşlarımızı topladı. Güzel bir etkinlik organize etti. Bu insanların topluma kazandırılmalarını sağlamak, onları topluma adapte etmek için, birbirleriyle kaynaşması için belediyemiz yardımcı oluyor. Onlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Dünya Engelliler Günü, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

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