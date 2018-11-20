Engelliler, "Engelsiz Kafe" ile Yaşama Tutunuyor

İpekyolu
Belediyesince oluşturulan "Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası"nda istihdam edilen 16 engelli, burada ürettikleri yiyecek ve el emeği ürünleri satıyor.
Engelsiz Kafe sorumlusu Seda Dülger, yaptığı açıklamada, kafenin engelli bireylerin öz güven kazanmaları amacıyla açıldığını söyledi.
Engellilerin kafede yaş pasta, tost, menemen ve kurabiye gibi yiyeceklerin yanı sıra el işi ürünler ürettiğini anlatan Dülger, şöyle konuştu:
"Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Van
'ın birçok ilçesinden öğrencimiz bulunuyor. İnşallah çok iyi örnek olmuşuzdur. Herkesi buraya bekliyoruz. Ön yargıları olmadan engellilerle iletişime geçebilirler. Burada karşılıksız sevgi var. Samimiyet ve masumiyeti görebilirler. Sıcak ortamı gördüklerinde tekrar geleceklerine eminim." Gaziantep
'ten kente gelen ve "Engelsiz Kafe"yi ziyaret eden Soner Yalçın
, engellilere iş imkanı verilmesinin güzel bir davranış olduğunu ve gösterilen hizmetten memnun kaldığını ifade etti.
Kafe çalışanlarından Aysel Komi ise eskiden sadece fizik tedavi için dışarı çıkabildiğini vurgulayarak, "Şimdi çalışarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de sosyal yaşama katılıyoruz." dedi.
Komi, bu imkanı sunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür etti.
İpekyolu