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Engelliler gönüllerince eğlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bir alışveriş merkezinde engellilerle için etkinlik düzenlendi.

26.09.2019 10:35Engelliler gönüllerince eğlendi
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bir alışveriş merkezinde engellilerle için etkinlik düzenlendi.

Son Nokta Engelliler Derneği üyesi, çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan 50 engelli, oyun alanında eğlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, engelli çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, çarpışan arabaya, atkı karıncaya, trene binerek sevinçlerine ortak oldu. Başkan Karalar'da, down sendromlu bir kız çocuğu ile çarpışan arabaya bindi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her ay bir engelli derneğin misafir edileceği etkinliğe Son Nokta Engelliler Derneği Başkanı Filiz Balcı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Levent Cemal Güngör, Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Muhsin İnal katıldı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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