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"Engelliler Günü " kutlandı

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde.

03.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:42

Sanayi Odası öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı,Türk Anneler Derneği ve Milletlerarası Lions Kulübü Derneği ile Avrupa Birliğinin de desteğiyle kurulan ve engellilerin üretim sürecine katılımları, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı MütevelliHeyet Toplantısı, ValiHüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; ValiHüseyin Aksoy'un yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi,ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar vemütevelli heyet üyeleri katıldı.

BizimköyMütevelli Heyet toplantısı sonrası Vali Aksoy'un başka bir programa katılması nedeniyle buradan ayrılması sonrasıEngelliler Üretim Merkezinde çalışanların katılımıyla "Engelliler Günü" kutlandı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi,ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ,mütevelli heyet üyeleri ile Engelli çalışanların katılımıyla yaş pastayı birlikte kestiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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