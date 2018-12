Engelliler Günü Maçının Kazananı Sevgi ve Dostluk Oldu

Recep Tayyip Erdoğan Spor Tesisi'nde yapılan maçın kazananı sevgi, dostluk ve kardeşlik oldu. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,amaçlarının 3 Aralık Engelliler Günü'ne ve imkan verildiğinde engellilerin bir çok şeyi başarabileceklerine dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol Takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle karşı karşıya geldi. Engelliler gününe ve engellilerin de sağlıklı insanlar gibi çok şeyi başarabileceklerine dikkat çekmek amacıyla yapılan maç Meram Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Tesisleri'nde oynandı. Oldukça heyecanlı geçen maç 5-5 berabere tamamlandı. Maça vatandaşların ilgisi de bir hayli yoğun oldu.

"GERÇEK ENGELLER FİZİKİ OLANLAR DEĞİL, RUHLARDA VE ZİHİNLERDEDİR"

Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol Tarımı oyuncuları maçın ardından Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret ettiler. Futbolcular, ziyarette desteklerinden dolayı Başkan Toru'ya teşekkür ederek takımlarının formalarını hediye ettiler. Başkan Fatma Toru ziyarette yaptığı konuşmada fiziki engellerin çok şey ifade etmediğini asıl engelin ruhlarda, zihinlerde ve kalplerde olduğunu söyledi. Gönüllerinin engellilerle birlikte olduğunu belirden Başkan Toru; "Önemli olan diyalogu nezaket sevgi ve saygı esasıyla yürütmek.Her birimiz engelli adayıyız. Hayatımızın bundan sonraki kısmında başımıza neler gelebileceğini bilemeyiz. Aynı zamanda fiziki olmasa da her bir bireyin hayatında engeller var. Yerel yönetim olarak fiziki bakımdan ve ruhen tüm engellerin kaldırıldığı bir dünya için çabalıyoruz. Ama görüyorum ki sizler hayatlarınızda engel tanımıyorsunuz. Önemli başarılara imza atıyorsunuz. Sizin başarılarını bizi mutlu eder. Önemli olan insanların engelleri aşabileceğine olan inancıdır. İnancın önünde hiçbir engel duramaz. Sizin buna olan inancınızı görüyor ve bundan sonrası içinde daha kolay bir hayat diliyorum sizler için" diye konuştu.

BAŞKAN TORU; "SEVGİ SAYGI VE ANLAYIŞ HER ENGELİ AŞACAKTIR"

Engellilerin azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabileceklerine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Toplumun duyarlılığını ve ilgisini bu noktaya çekmek amacıyla böyle bir organizasyona imza attık. Engellilerin her zaman ve her şartta yanlarında olduğumuzu göstermenin en güzel yollarından biri bu oldu. Sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin her engeli aşacağını hatırlatmak istedik. Bu maç bu noktada amacına da ulaştı. Çünkü görüyoruzki maç sırasında yaşanan heyecanıyla sevinciyle tüm engeller ortadan kalkıyor. İmkan verildiğinde engellilerin neleri başarabileceklerini hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle Meram Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da maddi manevi her şekilde onların yanında olmaya yanında durmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Fatma Toru Ampute Takımı oyuncularına günün ve ziyaretlerinin anısına kupalarını takdim etti.