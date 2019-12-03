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Engelliler Günü'nde dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Malatya Büyükşehir Ampute Takımı ile protokol üyelerinin oynadığı karşılaşmada dostluk kazandı.

03.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:42Engelliler Günü'nde dostluk maçı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Büyükşehir Ampute Takımı ile protokol üyelerinin oynadığı karşılaşmada dostluk kazandı.

"Engelliler Günü" nedeniyle Anadolu Medyası ve Yazarları Derneği tarafından organize edilen dostluk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı ile gösteri maçı düzenlendi. Ampute takımının karşısında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet , Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve Teknik Direktörü Mehmet Ak, ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, ASKF Başkan Vekili Aziz Yiğit, Basın İlan Kurumu Müdürü Yaşar Kuru forma giydi. Eski klasman hakemlerinden Turgay Şaşmaz'ın yönettiği karşılaşması Malatya Büyükşehir Ampute Takımı 4-0 kazandı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bu tür bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu özel günde farkındalık oluşması adına etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Çınar, "Ampute liglerinde kentimizi başarıyla temsil eden Malatya Büyükşehir Belediyemizin Ampute takımıyla toplumda farkındalık oluşturmak adına özel bir gösteri maçı oynadık. Son derece zorlu ve aynı zamanda keyifli bir maç oldu. Azim ve kararlılıkla çalışan insanı, hiçbir engel durduramıyor. Tabii ki burada yenmek veya yenilmekten ziyade tüm dünyaya engelleri ortadan kaldırmak adına sporun o birleştirici gücüyle mesaj veriyoruz. Sporcularımızı kutluyorum, başarılar diliyorum. Böylesine güzel ve anlamlı organizasyonu tertip eden Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Merkezine, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımıza, katkı ve destek veren tüm kurumlara ve ampute takımımızın teknik heyeti ve oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'te en büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getirerek, "Sadece bugün değil her gün engelli kardeşlerimiz ile birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Organizasyonu düzenleyen ASMYD Başkanı Akif Çelik'te "Skorun belli olduğu dostlukların kazandığı bir karşılaşmadayız. Bizleri kırmayıp bugünde engelli kardeşlerimiz ile bir araya gelen yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Dünya Engelliler Günü, Malatya, Çınar, Spor

Kaynak: İHA

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