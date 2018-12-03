Engelliler Gününde "Umudun Hikayesi" Adlı Tiyatro İlgi Gördü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Umudun Hikayesi" adlı tiyatro ilgi gördü. Şile
Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
etinkileri kapsamında, Şile Ali Osman
Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından "Umudun Hikayesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Şile Belediye Başkanı Can
Tabakoğlu, daire amirleri, okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşların izlediği tiyatro oyunu ilgi gördü.
Oyun, basketbol
oyuncusu gencin ailesiyle birlikte gittiği düğünde bir magandanın silahından çıkan kurşunla yaralanıp tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başlamasını konu alıyor.
- İstanbul
Şile,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:14