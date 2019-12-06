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Engelliler Halter takımı 5 dalda birincilik aldı

Şanlıurfa'yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.

06.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:26Engelliler Halter takımı 5 dalda birincilik aldı
Şanlıurfa'yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.

Şanlıurfa'yı temsilen Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli sporcuları 5 dalda birincilik aldı. 14 ilden 36 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada bayanlarda Fatma Akçadaşoglu 55 kilo ve Leyla Karakuş 40 kilo kaldırarak rekor kırarken, erkeklerde ise Nusret Şanlı 88 kilo, Mahmut Toprak 131 kilo ve İsmail Balandı 120 kilo kaldırarak kendi gruplarında birincilik ödülü alan isimler oldu. Büyükşehir sporcuları başarıları ile grup olarak da ödül alan ekip oldu. Şanlıurfa'nın sporun her alanında başarılarla gündeme geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Engelli Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, "Engelli sporcularımız her alanda başarı sağlıyor. Süper Lig'de mücadele eden basketbol takımımızın yanı sıra sporun her branşlarında şehrimize başarılar kazandıran sporcularımız Şanlıurfa'mız ile birlikte yurt dışı müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Ben tekrardan Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederken, sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Spor

Kaynak: İHA

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