Engelliler Hünerlerini Sergiledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (AÇSH) bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler tarafından Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.
MNG AVMde düzenlenen serginin açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar
, Celal Bilen, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat
, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal
, AÇSH Şube Müdürü Bekir Gezer, kurum çalışanları, engelliler ve davetliler katıldı.
AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, engellilerin hünerlerini sundukları el emeği göz nuru serginin, engelleri aşmanın ne demek olduğunu ispatladığını söyledi.
Engellilerin sanata yönelmesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirten İlbaş, "Engellilerimiz el emeği göz nuru sergiyle neler yapacaklarını ispat etmişlerdir. Aynı zamanda bütün imkansızlıklara rağmen imkan oluşturan, sanat üstüne bir sanat oluşturan, aslında sanat ötesi meta fizik gibi, fizikten öte bir fizik oluşturan, sanattan öte bir sanat oluşturan engellilerimizin sergisinin, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sergimizin açılışına emeği geçen Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, diğer idarecilerimiz ve engellilerimize eğitim vererek, yeteneklerini ortaya çıkaran Usta öğreticimiz Fadime Çınar
'a teşekkür ediyorum" dedi.
İlbaş, sergilenen ürünleri bir süre inceledikten sonra, el sanatları ürünlerini yaparak sergileyen engellilerle sohbet ederek, tek tek ilgilendi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi bir gün süreyle açık kalacak. - ERZURUM
Mehmet Polat
09 Aralık 2018 Pazar 15:19