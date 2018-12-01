Engelliler İçin Balonla Pamukkale Turu

Denizli
'de engelliler için balonla Pamukkale
turu gerçekleştirildi.
Pamukkale Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede yaşayan 16 bedensel ve zihinsel engelli vatandaş, tur için gün doğumunda Kocaçukur mevkisinde bir araya geldi.
Verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımı ve cesaretlendirmesiyle balona binen vatandaşlar, yaklaşık bin 500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı bularak, bazıları heyecanını işaret diliyle aktardı.
Görme engelli Salih Cura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez balona binmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Eşim korktuğu için binemedi. Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olmadığı kadar mutlu oluyor. Ben arkadaşlarımla geldim. Görmememe rağmen bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir his. Çok güzel engelliler günü kutlaması yaptık." dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin
ise güzel bir anı yaşamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Balonla bulutların üzerinde uçmayı misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi." diye konuştu.
Engellileri taşıyan balon, 40 dakikalık tur sonrası Develi
Mahallesi'ne indi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:47