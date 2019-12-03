Haberler » Güncel » Engelliler için bilgilendirme toplantısı - Haber

Engelliler için bilgilendirme toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

03.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37Engelliler için bilgilendirme toplantısı
'in ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bitlis İl Müdürlüğü ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) işbirliğiyle odada gerçekleştirilen toplantı kapsamında, ilçedeki engellilere yönelik faaliyet yürüten Tatvan Engelsiz Dünyam Derneği ve Tatvan Engelliler Derneği yöneticiler ve üyeleriyle bir araya gelindi. TATSO adına Genel Sekreter Mücahit Diksin ve TATSO Meslek Komiteleri Başkanı Mekin Kaya, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Ercan Gör, dernek başkanları Rüstem Özyurt ile Hasan Ali Başar'ın da katılım gösterdikleri toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğü İş Kulübü tarafından "Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var" sloganıyla İŞ-KUR'un engellilere yönelik olarak uygulanan engelli kendi işini kurma hibe projesi, engelli kariyer planlama, iş arama becerileri, aktif işgücü programları ile kamu ve özel sektör iş ilanları hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı vesilesiyle hem engellilerin sorun ve sıkıntıları hem de talepleri dinlenirken, anlamlı gün vesilesiyle de engellilerin günü kutlanmış oldu.

Dernek üye ve yöneticileri ise, hem toplantıda hem de ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Dünya Engelliler Günü, Tatvan, Bitlis, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:33 Yozgat telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü - Haber
17:33 Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti - Haber
17:28 Başkan Karataş'tan havalimanı tepkisi - Haber
17:28 Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haberler
3.12.2019 17:43:08