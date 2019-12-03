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Engelliler için işaret dilini öğrenip klip çektiler

Batman'ın Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler engelliler için farkındalık oluşturmak için öğrendikleri işaret dili ile klip çekti.

03.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:03Engelliler için işaret dilini öğrenip klip çektiler
'ın Gercüş ilçesi Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler engelliler için farkındalık oluşturmak için öğrendikleri işaret dili ile klip çekti.

Dicle Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler, bir ay boyunca ders saatlerinden sonra aldıkları kursun ardından işaret dilini öğrendikten sonra klip çekti. Gercüş Dicle Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Emin Yenigün "Amacımız 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü hatırlatıp engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu amaçla işaret dilini öğrenip klip çektik" dedi. - BATMAN

Batman, Dicle, Güncel

Kaynak: İHA

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