Haberler » Güncel » Engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonu yenilenecek - Haber

Engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonu yenilenecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.

11.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:07Engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonu yenilenecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonunun yenileneceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyuruldu. 44 duraklı metrobüs hattının Beşyol İstasyonu'nun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, "Engelli vatandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar" denildi.İETT Genel Müdürlüğü'nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapmaya imkan vermeyen Beşyol İstasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken "Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha elverişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi.  İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT'nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli vatandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32  Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü - Haber
20:32  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Beşiktaş aktüel) - Haber
20:31  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Drone 2) - Haber
20:31  Ormanda ot toplarken avcılar vurdu - Haber
20:26  Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti - Haber
19:46  Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber
19:38  İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
19:10  İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi - Haber
18:58  Son dakika: Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü - Haber
18:42  Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
11.01.2020 20:34:31