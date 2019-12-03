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Engelliler için kamera karşısına geçtiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için engellilerle beraber kamera karşısına geçti.

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46Engelliler için kamera karşısına geçtiler
'nın ilçesinde protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için engellilerle beraber kamera karşısına geçti.
İnegöl Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kısa film hazırladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Selma Gültekin gibi isimler kısa filmde rol aldı.
Filmde "Hayatı paylaşmak için engel yok, engel fizikte değil yürektedir. Sevgi varsa engel yok. Engel sorun değildir. Empati kur, farket, hisset." sözleriyle engellilere dikkat çekildi.
Filmde ayrıca engelli öğrenciler de yer alarak "Engelsizim. +1 fazlayım, engelleme" mesajı verildi.

Dünya Engelliler Günü, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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