Engelliler İçin Kürek Çektiler

Türkiye Beyazay Derneği
'nin şube başkanları ve üyeleri, engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Melen Çayı'nda rafting botuna binerek kürek çekti. Düzce
Belediyesi'nin davetiyle kente gelen Türkiye Beyazay Derneği'nin 81 şube başkanı ve üyeleri, düzenlenen toplantının ardından Melen Çayı'nda rafting yaptı.
Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, Onursal Başkanı Lokman Ayva
ve Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay da rafting botuna binerek kürek çekti.
Nejla Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'de derneğin iç işleyişi için bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantının ardından yapılacak etkinlikleri Düzce'den başlatmak istediklerini aktaran Sümer, şöyle konuştu:
"Yarın Engelliler Haftası
başlangıcı. Hiçbir şeye engel yok. Rafting bile yapar engellilerimiz. Tüm Türkiye'de bu yıl Beyazay Derneği şubelerimizle 'Kan vermeye engel yok' kampanyası başlattık. Bu kapsamda yarın saat 11.00'de tüm Türkiye genelinde Kızılay
ve Beyazay iş birliğiyle kan verme kampanyası başlayacak. Bugün de 'Rafting yapmaya engel yok.' diyerek tüm engellilerimize örnek olsun istedik. Derneğimizin Onursal Başkanı Lokman Ayva da rafting yapıyor, biz de dışarıdan onu seyrediyoruz. Bu, tüm engellilere örnek olacak diye düşünüyoruz."
Lokman Ayva da eğlenceli bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti.
Her engellinin dünyayla barışık olması gerektiğini vurgulayan Ayva, "Engelli birisi olarak şu an evimin köşesinde oturuyor olsaydım, büyük bir mutluluğu kaçırmış olacaktım." dedi.
Ayva, engelleri kaldırmanın engelli bireyden başladığını, bunun daha sonra toplumda yankı bulduğunu sözlerine ekledi.
Etkinliğe katılanlar daha sonra, "Kan vermeye engel yok" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.
Türkiye Beyazay Derneği,Türkiye
02 Aralık 2018 Pazar 14:38