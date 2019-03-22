Engelliler İçin Mobbing ile Başa Çıkma" Çalıştayı

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Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam, son 30 yılda engellilere yönelik hizmetlerde çok önemli mesafeler katedildiğini belirtti.Sağlam, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesince Sümerpark Salonu'nda düzenlenen "Engelliler İçin Mobbing ile Başa Çıkma" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'de engellilerin eğitime erişimindeki engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.Engelliler için bilgisayarın çok önemli bir araç olduğunu belirten Sağlam, şöyle devam etti:"Eskiden lisede, üniversitede okurken yanımızdaki, yöremizdeki yurt ya da ev arkadaşlarımız, akrabalarımızın kitaplarını kasetlere okur oradan dinlerdik. Normal bir insanın bir çırpıda yaptığı işi biz 2 hamlede yüzde 100 artışlı emekle yapardık ve içinde bulunduğumuz eğitimi tamamlamak için emsallerimizden 2 kat daha fazla enerji harcardık. Dolayısıyla o günlerden bugünlere geldiğimizde artık engellilik alanında sadece görme engellilerde değil, diğer engelli gruplar için de geçerli olmak üzere bilgisayar çok önemli bir gelişme oldu. Son 30 yılda engellilere yönelik hizmetlerde çok önemli mesafeler katedildi."Engellilerin eğitim aldıkça, üretmek ve çalışmak istediğini anlatan Sağlam, engellilerin ailelerinin üzerine yük olmak istemediğini ifade etti.Sağlam, son yıllarda engellilerin sokağa çıkarak, eylem, etkinlik ve basın açıklamalarıyla kendilerinin fark edilmesini sağladığını dile getirerek, "Türkiye'deki siyasiler artık benim 'engellilerim' demeye de başladı. AK Parti iktidarı döneminde görme engelli milletvekili seçildi, engellilerin refahında önemli gelişmeler oldu. Yıllar geçtikçe ve eğitim düzeyi artıkça bize sadece istihdam yetmez oldu." diye konuştu.Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ise Diyarbakır'da yaşayan 9 bin görme engelli vatandaşın eğitim, istihdam, sosyal ve ekonomik alanda hedeflerine ulaşması için çalışmalar ve projeler ürettiklerini belirtti.Son 10 yılda kamuda 53 bin engelli ataması gerçekleştiğini ifade eden Karakaş, dernek olarak engellilerin atandıkları kurumlarda daha verimli çalışmalarını sağladıklarını aktardı.Konuşmaların ardından hakları konusunda bilgilendirilen engelliler, sorunlarını anlattı.