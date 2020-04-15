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Engelliler için online moral konseri düzenlendi

Ahde Vefa Platformu, Avcılar Engelliler Derneği ve Ümraniye Tüm Engelliler Platformu iş birliğiyle engelli bireylere destek için konser düzenlendi.

15.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:22
Engelliler için online moral konseri düzenlendi
Ahde Vefa Platformu, Avcılar Engelliler Derneği ve Ümraniye Tüm Engelliler Platformu iş birliğiyle engelli bireylere destek için konser düzenlendi.
Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir telekonferans uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirildi.
Salgında hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başlayan etkinlikte sanatçılar Mahmut Tuncer, Aydın Aydın, Aynur Güneş, Şafak Sönmez ve şaire Elif Özallı performanslarıyla engellilere moral verdi.
Programın moderatörlüğünü Taner Akkuş ve Handan Musaoğlu üstlenirken, komedyen Mülayim Çimen de taklit yaparak neşeli dakikalar yaşattı.
Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır bu görevi yürüttüğünü ifade ederek, konserin büyük bir moral kaynağı olacağını söyledi ve destek veren herkese teşekkür etti.
Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, bu konserin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Amacımız engelli bireylere moral ve motivasyon yüklemek. Onlar bizim canlarımız. Yüzlerindeki tebessümün sebebi olabilmek için bütün gayretimiz." diye konuştu.
"Türkülerimle bir nebze de olsa canlara moral olmak istedim"
Programa telefonla katılan Mahmut Tuncer, "Engelli kardeşlerimizin yeri başımızın üstündedir. Onlar için yapılan programlar da kıymetlidir. Bizim de bu mutlulukta payımız olduysa ne mutlu. Onlar için halayın başını çekmeye her zaman hazırım. Sevgili engelli kardeşlerim, sizi çok sevdiğimi belirtmek isterim." dedi.
Telekonferans yöntemiyle programa katılan Aydın Aydın da moral programı yapılacağını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Engelli kardeşlerimi selamlıyorum. Onların yüzündeki tebessüm olmak ve onları neşelendirmek hiçbir şeyle ifade edilmez. Ben de bir engelli babasıyım. Bütün anne babalara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onlar da çok çaba sarf ediyor. Biz sazımızla sözümüzle hep yanınızdayız. Bu günler gelip geçer. Sabredip, şükredeceğiz. Evde oturduğumuz sürece çok iyi bir şey yapmış oluyoruz. Lütfen evde kalalım."
Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Türk halk müziği sanatçısı Aynur Güneş, "Ailesinde engelli bireyleri olarak onlar için her zaman varım. Ben de türkülerimle bir nebze de olsa canlara moral olmak istedim. Bu zor dönemde sizlerle birlikte olmak benim için apayrı bir güzellik. Özellikle engelli kardeşlerimle bir arada olmak. Onlara engelsiz bir yaşam diliyorum. Hep onların yanında olacağım." ifadelerini kullandı.
Online moral ve motivasyon amaçlı yapılan konferanslar dizisi projesi kapsamında daha önce de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerinde bulunan yaşlılara yönelik etkinlik gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahde Vefa, Avcılar, Güncel
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