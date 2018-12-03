Engelliler İçin Pedal Çevirdiler

Van
Pedalşör Bisiklet Grubu, 'Engelsiz Hayat' projesi kapsamında pedal çevirdiler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Van Pedalşör Bisiklet Grubu Başkanı Yalçın Şahin
, " Türkiye
'nin dört bir yanından bisiklet severler olarak engelli kardeşlerimizin de canı gönülden severek rol aldığı bu projeyi Van Pedalşör Bisiklet Grubu olarak ilimizde temsilini yaptık. Tüm Türkiye, tek yürek olduk ve barikatsız bir dünya için hayata pedal çeviriyoruz. Unutmayalım ki engel fizik de değil yürektedir. 'Hayat bizim içimizde, biz hayatın içindeyiz' sloganı ile tüm engelli kardeşlerimize destek vermekten onur duyduk" ifadelerini kullandı. - VAN
Türkiye,Van
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:50