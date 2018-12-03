Engelliler İçin Pedal Çevirdiler

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:42

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledi.Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Farkındalık oluşturmak isteyen bisiklet tutkunları, engellilere destek verdikleri pankartlarla pedal çevirdi. Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, kuruldukları yıldan bu yana çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi. Ailoğlu, "Yaptığımız etkinliklerle her daim yeniliklerin ve değişimlerin bir parçası ve öncüsü olmaya çalıştık. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık bisiklet turunu bu yıl Yenişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ortak gerçekleştirdiğimiz turumuz büyük bir ilgiyle karşılık bulup sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Turumuzda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR