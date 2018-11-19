Engelliler İçin "Sınavsız Geçiş" Hakkı Talebi

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:01



19 Kasım 2018 Pazartesi 19:01

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, kamu kuruluşlarında lisans mezunu kadrolarında da engelli çalıştırmasının zorunlu hale getirilmesini ve engellilerin nitelikli kadrolara, eğitimini aldıkları mesleklere atanmaları için sınavsız geçiş hakkı getirilmesini istedi.Akarken, yaptığı yazılı açıklamada, hizmetli engelli kadrosunda çalışan bireylerin aldıkları eğitim ve engel durumları nedeniyle verilen işleri yapmakta birtakım zorluklar yaşadığını belirtti.Engelli bireylerin istihdam edilmekte güçlük yaşadığını ifade eden Akarken, engelli istihdamı politikalarının daha adil, daha etkin ve daha güncel olması gerektiğini vurguladı.Akarken, kamudaki engelli kadrolarının çoğunun, alım yapılmasına rağmen kaldığını aktararak şunları kaydetti:"Halen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıp, lise mezunu olanların genel idari hizmetler sınıfına, ön lisans ve lisans mezunu olmuş olanların eğitimini aldıkları nitelikli kadrolara atanmaları için sınavsız geçiş hakkı talebimizdir. Bu talepler karşılandığında ilk defa memur olacak engelliler ve halen memur olarak çalışmakta olan engelliler için önemli kazanımlar sağlanmış olacaktır. Anayasa'nın 10. maddesine göre engelliler için alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı değildir."