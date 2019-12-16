Haberler » Güncel » Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi - Haber

Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi

Sinema salonundan ve öğrencilerden görüntülerKars'ta engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi KARS - Kars'ta, engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

16.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:09
Sinema salonundan ve öğrencilerden görüntüler
'ta engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi
KARS - Kars'ta, engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.
Dolunay Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizesinde Kars Şehir Sineması'nda bir araya gelen engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, birlikte " 2" adlı sinema filmini izledi.
Film öncesi izleyicilere patlamış mısır ikram edilen katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.
Dernek Başkan Yardımcısı ve derneğin Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Ocak, "Bize bu imkanları sunanlara çok teşekkür ediyorum. Her daim hatırlanmak çok güzel bir duygu, burada engelli arkadaşlarımızla bir araya gelip ücretsiz film izledik. Sinemaya giriş ve çıkışlarda görevli arkadaşlar yardımcı oldu, bize patlamış mısır ikram etti, hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Sinema işletmecisi Doğan Alibeyoğlu da her zaman dernek üyeleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların yanlarında olduklarını belirtti.
Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi

Mucize, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52 Fethiye'de ağaç kesimine tepki - Haber
17:52 Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
17:51 İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber
17:51 Köylü kadınlar kitap okuyor - Haber
17:50 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
16.12.2019 17:57:33