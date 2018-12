Engelliler Kahvaltıda Buluştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:30



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Medical Park Ordu Hastanesi, düzenledikleri kahvaltıda engelli misafirler ve aileleriyle bir araya geldi.Toplumdaki engelli farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özcan Hız, Dr. Öğrt. Üyesi Hilmi Gözlükaya, Fzt. Hakan Ayas, Fzt. Suat Pınar ve Fzt. Murat Kocabaş engelli misafirlerin aileleri ile sohbet etti.Düzenlenen etkinlikte açıklamada bulunan Kurumsal Tanıtım ve İletişim Müdürü Özlem Öztürk, Medical Park Ordu Hastanesi olarak her zaman engellilerin zor durumlarını kolaylaştırmak adına her zaman onların yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özcan Hız ise şunları söyledi: "Engelli olmak hayatın hiçbir yerinde bir engel değildir. Medical Park Hastanesi olarak engelli misafirlerimizin her zaman yanındayız. Onları anımsamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Davetimize birçok engelli misafirimiz geldi. Bizler de kendilerini hem bu konuda, hem ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Engelli hastalarımıza her zaman daha fazla dikkat edecek ve özen göstereceğiz. Onların sorunlarının çözümü konusunda yapılan çalışmalarda destek olacağız." - ORDU