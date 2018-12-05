Engelliler Kurslardaki Çalışmalarını Sergiledi

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:30



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:30

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yürütülen "Engelleri SODES'le Aşıyoruz" Projesi kapsamında ebru, çini ve ahşap yakma ürünleri sergisi açıldı.Serginin açışılını yapan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, engelli kursiyerlerin, çini, bakır işlemeciliği ve diğer kurslarda el becerilerini inanılmaz şekilde geliştirdiklerini söyledi.Ekinci, "Fırsat sunulduğunda engelli kardeşlerimiz neler yapabileceğini burada görüyoruz. Bu ürünleri ortaya çıkaran kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve sergimize teşrif ederek bizleri onurlandıran ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.