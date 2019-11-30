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Engelliler Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, geçmişten günümüze yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti.

30.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:35Engelliler Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, geçmişten günümüze yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti.

Engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören farklı engel grubundan 15 genç, 50 yılı aşkın tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun İstanbul'da açılan merkezine götürüldü. Beyoğlu'nda hizmet veren müzeye giren engelliler, tarih, kültür-sanat, bilim, müzik, spor, sinema ve eğlence dünyasından isimlerin balmumu figürlerini tek tek inceledi. Ziyaretçiler, Londra'da birebir ölçü ve görünümde hazırlanan Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Albert Einstein, Barış Manço, Mona Lisa, Madonna, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi, ve Muhammed Ali gibi birçok ünlü ismin balmumu figürlerini çok beğendiğini belirtti.

"Bu tip kültür gezilerimiz devam edecek"

Farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyen engelliler, heykelleri çok gerçekçi bulduklarını belirtti. Engelli kursiyerleri sosyal ziyaret programları kapsamında müzelere, tarihi ve turistik mekanlara götürdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Madame Tussauds müzesi, gençlerimiz için çok önemli bir yer. Engellilerimiz de görsel zenginlik sunan bu müzede hem hoşça vakit geçirdiler hem de sosyalleşme adına güzel bir etkinliğe katılmış oldular. Bu tip kültür gezilerimiz devam edecek. Onların mutluluğu için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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