Engelliler Okulundan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Kaynak: AA

Erciş ilçesindeki bir engelliler okulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçede engellilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren bir okuldan 37 torba kömür çalındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları kömürleri bir kömür firmasına sattığı iddia edilen N.D, M.Ö.T. ve C.G.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çalınan kömürler okul idaresine teslim edildi.