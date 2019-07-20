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Engelliler piknikte bir araya geldi

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen piknikte engelliler bir araya geldi.

20.07.2019 16:45 Engelliler piknikte bir araya geldi
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen piknikte engelliler bir araya geldi.
Sivrice Akpınar mesire alanında düzenlenen piknikte engelliler, müzik eşliğinde eğlenerek, çevre temizliği yaptı.
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, burada yaptığı açıklamada, engellileri sosyal yaşama motive etmek amacıyla bu tür programları sürekli yaptıklarını söyledi.
Kenç, "Engelli bireylerin bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Biz de bu kapsamda bir çok etkinlik yapıyoruz. Bugün de piknik yaptıktan sonra çevre duyarlılığına karşı farkındalık yaratmak için alanda çöp topladık." dedi.
Kaynak: AA
Akpınar, Sivrice, Elazığ, Güncel

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