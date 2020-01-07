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Engelliler sabun yapmayı öğrenecek

Gürsu Belediyesi, engellilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

07.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:25 Engelliler sabun yapmayı öğrenecek
Belediyesi, engellilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Gürsu Belediyesi ve Muradiyeliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen"Benim de İşim Var" projesi çerçevesinde açılan "sabun üretim kursu"nda engellilere beceri kazandırılacak. "Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar oluşturmak için çalışıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hayatın bütün alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadele hepimize örnek olmalıdır. Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Bizler de açtığımız bu kursla engelli kardeşlerimize, kendilerini geliştirerek beceri kazanma imkanı sunarak, kendilerine olan inançlarını güçlendirme ve sosyal hayatta bulunma imkanı da sunmuş oluyoruz" dedi.

Van Muradiyeliler Dernek Yöneticisi Muharrem Er de, aynı zamanda engelli yakını olan bir vatandaş olarak, engelliler için yapılan hizmetler ve konuya ilişkin hassasiyeti dolayısıyla Başkan Işık'a teşekkür etti.

Başkan Işık kursta eğitim alacak engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Gürsu Belediyesi, engelli vatandaşlar için engelli aracı şarj istasyonları, asansörler, engelsiz hayat parkı, engelli araç yardımları, kaldırım ve yol çalışmaları, hibe projelerle beceri kursları, gelişim seminerleri, geziler ve benzeri birçok hizmet sunuyor. - BURSA

Gürsu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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