Engelliler, spor yaparak güne başlıyor

Nevşehir'de eğitilebilir zihinsel engellilerin,zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olunmasının amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde her zaman engellilere yönelik sabah sporu etkinliği düzenleniyor.

Merkezde görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri nezaretinde merkezin kondisyon parkındaki aletlerden yararlanarak spor yapan engelliler, yaklaşık 30 dakika süre ile devam eden sabah sporunun ardından günlük eğitim çalışmalarına devam ediyorlar.

Merkezde gün boyu süren eğitim çalışmalarında engellilere yönelik olarak el sanatları, okuma-yazma ve müzik kursları düzenleniyor.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nden 18 yaş ve üstü 40 zihinsel engelli faydalanıyor.

Kaynak: Bültenler