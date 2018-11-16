Engelliler Tiyatroyla "Ben de Buradayım" Dedi

Kadirli
ilçesinde engellilerden oluşan tiyatro topluluğu, "Ben de Buradayım" adlı oyunla izleyici karşısına çıktı.
Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında uyulamaya konulan Engelleri Aşıyoruz Projesi kapsamında tiyatro eğitimi alan 25 engelli, Atilla Ozan'ın "Ben de Buradayım" adlı oyununu, İsa Durmuş ve Atilla Ozan rejisiyle sahneye koydu.
Proje Koordinatörü Ethem Kundakçı, Devlet Bahçeli
Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyunu öncesi yaptığı konuşmada, projeyle engelliler için farkındalık oluşturmanın hedeflendiğini belirtti.
Engellilerden oluşan 25 kişilik tiyatro ekibine 5 ay eğitim verildiğini ve "Ben de Buradayım" adlı oyununun hazırlandığını aktaran Kundakçı, "Oyunumuz bugüne kadar Osmaniye
, Adana
, Mersin
, Gaziantep
, Kahramanmaraş
ve Hatay
illerinde sahnelendi. Kadirli Kaymakamı Sayın Tamer Orhan'ın desteğiyle 20 farklı şehirde oyuncular çok büyük ilgi gördü." dedi.
Kadirli