Haberler » Güncel » Engelliler unutulmadı - Haber

Engelliler unutulmadı

Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:41Engelliler unutulmadı
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi. Batman Valiliği ve Aydınkonak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun koordinesinde yapılan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından engelli öğrencilerin şiir okuması, öğretmenlerin işaret dili gösterisi, öğretmenlerin öğrencilerle birlikte şarkı söylemesi, yarışmalar ve müzik dinletisiyle sona erdi. Etkinliğe Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, okul idaresi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelli bireylerin sağlıklı bireylerden daha fazla yetenekli olduklarını dile getiren Zeynep Kara şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü için buradaydık. Biz öğrencileri aslında her gün görüyoruz ama buraya geldiğimiz zaman onların biraz daha farkına vardık. Onların ne kadar yaşam zorluğu çektiğinin farkına vardık. Gündelik hayatta es geçip hemen yanlarından sıyrılıp gittiğimiz çocukları görünce en azından herkes içinden 'Allah yardım etsin' dedi. Herkes ailelerine kolaylık diledi. O farkındalığı yaşamak gerçekten güzeldi. Dünyada sadece bizim gibi bireyler değil de engelli denilen bireyler var ve onların hayat zorlukları var. Aslında önemli olan onların bedensel olarak engeli olsa bile onların iç dünyasını keşfetmek, doğru bir eğitimle onları ortaya çıkarmak, topluma kazandırmak eminim onların topluma kazandıracağı belki sağlıklı denilen insanlardan çok daha fazla yetenekleri vardır. Biz kendimizi ne kadar sağlıklı görsek de bizden daha güzel yetenekleri mutlaka vardır. Burada yapılan etkinlik farkındalık oluşturmak için çok güzeldi. Gençlerimiz de bunu bize çok güzel hissettirdiler. Öğretmenlerimizin de çocukları alıp getirmeleriyle bunu ortaya çıkardılar. Teşekkür ederiz." - BATMAN

Dünya Engelliler Günü, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:16:56