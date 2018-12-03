Engelliler Yürüyüş Yaptı

Aydın
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Altı Nokta Körler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelliler, Adnan Menderes
Bulvarı'nda "Hayat bayram olsa" şarkısı eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşte, "Engelli olmak kimsenin tercihi değil", "Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir", "En büyük engel sevgisizliktir" sloganları atıldı.
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen
, yaptığı açıklamada, dünyanın yüzde 10'luk nüfusunu engellilerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Toplamda değerlendirdiğimizde ülke nüfusunun 9 milyonuna yakınını engelliler oluşturuyor. Yani bu demektir ki engelliler istediğinde birçok şeyi değiştirebilecek güç ve kudrete sahip olduğunu gösteriyor. Ne zaman ki herkes için eşit ve erişilebilir bir hayat oluşursa o zaman inşallah 3 Aralık'ı kutlama havasında geçireceğiz."
Yürüyüşe, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz
, Rıza Posacı
, AK Parti Efeler
İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve Adnan Menderes Üniversitesindeki (ADÜ) öğrenci toplulukları da katıldı.
Menderes,Dünya Engelliler Günü,Aydın,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:21