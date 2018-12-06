Engellilerden 2 Bin 600 Rakımdaki Köy Okuluna Yardım

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde engelliler derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kışlık giysi ve ayakkabılar ilçedeki köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği tarafından dağ köylerindeki okulların öğrencileri için mont ve bot temin edilmesi amacıyla kampanya düzenlendi.
Kampanyaya destek veren İstanbullu hayırseverlerin gönderdiği 200 mont ve bot, Doğubayazıt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce önceden belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Tendürek Dağı
eteğindeki 2 bin 600 rakımlı Somkaya Köyü'ne gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve dernek üyeleri toplanan giysi ve ayakkabıları öğrencilere verdi.
-"Önümüzdeki gerçek engelleri kaldıracak olanlar onlar"
Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının çetin geçtiği dağ köylerinde eğitim gören öğrencileri düşünerek kampanya başlattıklarını söyledi.
Topçi, "İstanbul'dan hayırseverler kampanyamıza destek vererek bize 200 mont ve bot gönderdiler. İlk olarak burada, kış mevsiminin çok sert geçtiği 2 bin 600 rakımlı Somkaya köyündeki öğrencilerimizi giydirdik." dedi.
Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasının önemine işaret eden Topçi, bunun için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.
Topçi, "Bizim geleceğimizdir öğrenciler. Önümüzdeki gerçek engelleri kaldıracak olanlar da onlar. Onların daha iyi eğitim şartlarında okuması ve özellikle kız çocuklarının ileri de kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için bizim aşamayacağımız hiçbir engel yok." diye konuştu.
Ağrı,Doğubeyazıt
06 Aralık 2018 Perşembe 17:23