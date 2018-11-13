13 Kasım 2018, 10:20
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Engellilerden Başkan Çelik'e Teşekkür

Engellilerden Başkan Çelik

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Oytun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan, engellilerin ödeyeceği su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmasına dair kararın kendilerini mutlu belirtti.

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Oytun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan, engellilerin ödeyeceği su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmasına dair kararın kendilerini mutlu belirtti.

Oytun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.11.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar ile Ailesinde %40 ve üzeri Engellisi bulunan Vatandaşlarımızın Su Ücretlerinde %50 indirim yapma kararı almıştır. Engelli Camiamıza pozitif ayrımcılık adına yapılan bu uygulama bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır. Alınan bu karardan dolayı Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik olmak üzere Bütün Meclis Üyelerine Dernek Üyelerimiz ve camiamız adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz." - KAYSERİ
13 Kasım 2018 Salı 10:20