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Engellilerden Başkan Özcan'a teşekkür

Nazilli'de yaşayan engelli vatandaşlar, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunu yenileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

14.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:56Engellilerden Başkan Özcan'a teşekkür
'de yaşayan engelli vatandaşlar, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunu yenileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

Göreve geldiği günden itibaren sosyal belediyecilik alanında pek çok başarılı projeye imza atan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, engelli vatandaşlara yönelik projelerini sürdürüyor.

Son olarak, Atatürk Parkı girişinde bulunan engelli şarj istasyonunun yenilenmesi için ekiplere talimat veren Başkan Özcan, "Engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarını rahatlıkla şarj edebilmesi için mevcut istasyonumuzun bakımlarını yaparak arızalarını giderdik. Aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın hava koşullarından etkilenmemesi için yine belediyemiz tarafından şarj istasyonumuza durak yapıldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Engelli vatandaşlara yönelik projelerin süreceğinin altını çizen Başkan Özcan, "Şarj istasyonlarımızın sayısının artırılması ve kentimizin belirli noktalarına yeni şarj istasyonlarının yapılması noktasında çalışmalarımız var. Bu projeyi de inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Yılmaz Bayraktar, "Bu tür çalışmalar biz engelliler için çok önemli. Ben hem şahsım hem de tüm engelli arkadaşlarım adına Nazilli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Daha önce mevcut istasyon arızalı olduğu için kullanamıyorduk. Şimdi hem şarj istasyonu kullanılabilir hale getirildi hem de durak şeklinde yapıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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