Engellilerden Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı

Kocaeli
Engelli Dernekleri Federasyonu'na bağlı bazı dernek yöneticileri, belediye meclis üyeliğine aday adayı olduklarını açıkladı.
Federasyon Başkanı Mehmet Ata
Doğan, kentteki 11 engelli derneğinin yöneticileriyle çalışanlarının büyük bölümü engelli olan Down Cafe'de düzenlediği basın toplantısında, engelli belediye meclis üyesi aday adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Doğan, eksikliklerin zenginlik kabul edildiği, hayatı etkileyen kararlarda engellilerin de düşüncelerinin alındığı, söz sahibi olduğu, yönetime katıldığı toplum istekleri olduğunu belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde engellilerin yerel yönetimlere katılıp, söz sahibi olma isteklerini desteklemek için önemli bir adım attıklarını ifade etti.
Parti ayrımı gözetmeksizin engelli aday adaylarını desteklemeyi arzuladıklarını dile getiren Doğan, İzmit
'te Bülent Cengizhan, Kartepe
'de Sinan Kilit, Dilovası
'nda Abdulsamet Elden, Kandıra
'dan Erkan Kaya
, Başiskele
'den Hüseyin Küçük ile Gölcük
'den Hasan Bat'ın belediye meclis üyeliği için AK Parti'den aday adayı olduklarını bildirdi.
Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe yönetimleri ile belediye başkan adaylarının destekledikleri engelli Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarını dikkate almalarının önemli olacağını vurgulayan Doğan, "Aynı toplumda üretken ve mutlu bir şekilde yaşamak için birbirimizden öğreneceğimiz, öğreteceğimiz çok şey var. Önemli olan eksiklerimizi zenginlik olarak kabul edip aynı toplumda yaşamaktır." diye konuştu.
Doğan, destekledikleri aday adaylarının belediye meclislerine girmeleri halinde engellilerin taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynayacaklarını, adeta engellilerin "sesi" olacaklarını kaydetti.
Mehmet Ata,Dünya Engelliler Günü,Kocaeli
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:50