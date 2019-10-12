Haberler » 3. Sayfa » Engellilerden duygulandıran klip

Engellilerden duygulandıran klip

Engellilerden duygulandıran klipBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde TSK ve şehitler için engelliler tarafından yapılan klip büyük beğini toplandı.

12.10.2019 22:34
Engellilerden duygulandıran klip
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde TSK ve şehitler için engelliler tarafından yapılan klip büyük beğini toplandı.
İnegöl'de Fatih Yıldırım tarafından çekilen klip büyük beğeni toplandı. Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Müftülüğünde destek verdiği klipte tamamen engelli çocuklar yer aldı. TSK ve şehitler için çekilen klip kısa sürede her kesim tarafından beğenildi. Klipte engelliler Mehmetçiklerimize destek ve moral için yapılan klipte duygu dolu anlar yaşandı. Klibin sonunda işaret diliyle he bir ağızdan Yürümesekte, Yanınıza gelipte yardımınıza kışamasakta, halinizi görmesekte, durumunuzu bilmesekte sesiniz duymasakta size ses olmasakta bile dileriz dualarımız size ulaşsın ve sizi görünmeyen bilinmeyen duyulmayan tüm kötülüklerden korusun sizi çok seviyoruz ve Allah emanet ediyoruz.
Engellilerden duygulandıran klip

Fatih Yıldırım, İnegöl, Bursa, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:16 Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
23:15 Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı
23:03 Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma
23:02 Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı
22:52 Kuyumcu baba ve oğlunu evin önünde gasp edip, çok sayıda altını alıp kaçtılar
22:39 Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar
22:44 Konya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
12.10.2019 23:24:09