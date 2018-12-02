Engellilerden "Engelsiz" Yaşam Yürüyüşü

Tekirdağ
'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla engelsiz yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.
Sahil dolgu alanında toplanan zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşlar "Destek ol, gerçek olsun", "Bize engel olmayın", "Hepimiz aynı hayattayız", "Farkındayız" ve "Bize engel olmayın" yazılı pankartlar taşıyarak Namık Kemal
Stadı'na kadar yürüdü.
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğu ve buna göre yaşamını sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Yürüyüşe, CHP
Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, Süleymanpaşa
Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Tekirdağ
02 Aralık 2018 Pazar 17:11