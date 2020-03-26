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Engellilerden 'evde kal' mesajı

DENİZLİ'de, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören bedensel ve zihinsel engelliler, evde çektikleri videolarla koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı yaptı.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
Engellilerden 'evde kal' mesajı

DENİZLİ'de, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören bedensel ve zihinsel engelliler, evde çektikleri videolarla koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı yaptı.

Merkezefendi 'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Merkezde eğitim gören bedensel ve zihinsel engelliler de 'evde kal' çağrısına uyarak, zamanlarını evlerinde geçirmeye başladı. Engelli bireyler, salgına karşı dışarı çıkılmamasını ve evde kalınmasını isteyerek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, 'evde kal' çağrısı yaptı. Videolarda işitme engelliler, işaret diliyle 'evde kal' mesajı verirken, down sendromlular da bateri ve saz çalarak, destek verdi. Yaşlılar ve bedensel engelliler, ellerinde 'evde kal' yazılı dövizleri tutarak, çağrıda bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Güncel

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