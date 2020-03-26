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Engellilerden "evde kal" mesajı

Antalya'da yaşayan farklı engel gruplarındaki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına destek verdi.

26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:35
Antalya 'da yaşayan farklı engel gruplarındaki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına destek verdi.
AA muhabirine konuşan, görme, işitme ve bedensel engelliler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çağrıya uyulmasını istedi. Evde geçirilecek zamanın geçici olduğunu vurgulayan engelliler, "sabır" tavsiyesinde bulundu.
İşitme engelli Hasan Hüseyin Aydın , işaret diliyle yaptığı açıklamada, salgından korunmak için alınan tedbirler kapsamında işe gitmediğini belirtti. Yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasını isteyen Aydın, "Her yaştan insanlar tehdit altında, 'kimse bana bir şey olmaz' demesin. Tedbirimizi alalım ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Aydın, kendisi gibi engelli eşi Şerife, çocukları Hayriye ve Şevket, işaret diliyle "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
"Canınız ne kadar sıkılsa da evde kalın"
Yürüme engelli Feride Mehmetoğlu de 7 yıldır yatalak olduğunu ve yatağa mahkum yaşamını geçirdiğini ifade etti.
Ancak evde kalınarak virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğine dikkati çeken Mehmetoğlu, "Kimse evinden çıkmasın virüs var, sizin sağlığınız önemli. Canınız ne kadar sıkılırsa da evinizde kalan. Halinize şükredin, bu hastalık bitince bir süre sonra sizler dışarıya çıkabilirsiniz." diye konuştu.
Bu arada, üniversite öğrencisi Leyla ve Mahsum Yıldırım kardeşler de gitar eşliğinde işaret diliyle söyledikleri şarkılarla "Evde kal" farkındalığı oluşturdu.
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Engellilerden ’evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Aydın, Güncel

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Engellilerden "evde kal" mesajı

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