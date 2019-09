Engellilerden sokak hayvanları için kermes

Engellilerden sokak hayvanları için kermesBİTLİS - Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki engelliler tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.Bitlis'in Ahlat ilçesindeki engelliler tarafından düzenlenen ve Hayvan Hakları Federasyonu ile Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından desteklenen kermeste, engelli gençler tarafından yapılan el işi ürünler ile ev kadınlarının yaptığı yiyecekler satışa çıkarıldı. İlçenin Yukarı Çarşısında bulunan Selçuklu Parkında vatandaşlarında oldukça ilgi gösterdiği kermes, gün boyunca devam etti.Kermese öncülük eden engelli gençlerden Uğur Avcı, sokak hayvanlarının beslenmesi, bakım ve kısırlaştırma faaliyetleri için kermes düzenlediklerini belirtti. Avcı, "Bu kermesten toplayacağımız gelirlerle sokak hayvanlarına yardım yapacağız. Besleme, gerekirse kısırlaştırma yapmayı düşünüyoruz. Güzel planlarımız var ve bugün inşallah iyi işler yapacağız. Kermesimiz bir gün sürecek. Burada engelli arkadaşlarımız da var ve kendi el emekleriyle bir şeyler yapıp satmaya çalışıyorlar. HAYTAP'a bağlı olarak gönüllü arkadaşlarımızla birlikte böyle bir iş yaptık. Tamamen gönül işi ve bizlere herhangi bir katkısı yok. Sokak hayvanları için yaptığımız bir kermes. Şu an için ilgi beklediğimizden daha iyi oldu" dedi.Kermese gelen vatandaşlardan emekli öğretmen İbrahim Behlül Şerefoğlu ise, "Etkinliği duyar duymaz buraya koştum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Ahlat'ta ilk defa yapılıyor. Bu nedenle öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gönüllük işi ve çok güzel bir şey. İnsan olarak çevremizde yaşayan çaresiz hayvanlara bakmak ve şefkat göstermek hepimizin görevidir. Umarım önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.HAYTAP Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin de, hayvanları kışa hazırlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün burada hayvanların sorunlarını dile girmek ve kışa hazırlamak için toplanmış bulunuyoruz. Şu an kucağımda küçücük bir bebek ile barınaktan sahiplendiğimiz bir köpek mevcut. Aslında ikisinin de duyguları var. İkisinin de ağzı var, ama dilleri yok. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bizler bugün onlar için burada bir şeyler yapmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz" şeklinde konuştu.Öte yandan, açılan kermese ilçe halkı ve hayvan severler yoğun ilgi gösterdi. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, eşiyle birlikte kermesi gezip alışveriş yaparak, düzenlenen etkinliğe destek verdi.