03 Aralık 2018, 16:27
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Engellilere 34 Tekerlekli Sandalye

Engellilere 34 Tekerlekli Sandalye

Şahinbey Belediyesince engelli vatandaşlara 34 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesince engelli vatandaşlara 34 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 2 bin 49 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 6 hasta bakım yatağı, 4 akıllı klozet, 119 işitme cihazı, 300 görme engelliye beyaz baston hediye eden Şahinbey Belediyesi, ayrıca engelliler için 2 park, Akkent Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu oluşturdu.


Belediye son olarak, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 34 tekerlekli ve akülü sandalye dağıttı.

Törene, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hulusi Kalender ile Gör-Bir Derneği Başkanı Mehmet Aysel katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, törendeki konuşmasında, Türkiye'de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, bu çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:27