Engellilere 34 Tekerlekli Sandalye

Şahinbey
Belediyesince engelli vatandaşlara 34 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 2 bin 49 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 6 hasta bakım yatağı, 4 akıllı klozet, 119 işitme cihazı, 300 görme engelliye beyaz baston hediye eden Şahinbey Belediyesi, ayrıca engelliler için 2 park, Akkent
Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu oluşturdu.
Belediye son olarak, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 34 tekerlekli ve akülü sandalye dağıttı.
Törene, Kaymakam Cemalettin Yılmaz
, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar
, İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Türkiye
Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Türkiye Sakatlar Derneği
Şube Başkanı Hulusi Kalender
ile Gör-Bir Derneği Başkanı Mehmet Aysel
katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, törendeki konuşmasında, Türkiye'de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, bu çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:27