Engellilere Evde Berber Hizmeti

Üsküdar Belediyesi
, engelli ve hastaların evlerine berber götürerek kişisel bakımlarını yaptırıyor.
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
, bu kapsamda kimi zaman yapılan çalışmaları denetlemek, hizmet götürülen engelli ve hastalarla sohbet edip dertlerini dinlemek amacıyla evlere ziyarette bulunuyor.
Türkmen, Kandilli
Mahallesi'nde ikamet eden yürüme engelli Gürsel Salihoğlu'nu, belediye tarafından evine gönderilen berber tıraş ederken ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Üsküdar'da bulunan engellilere, imkanlar ölçüsünde destek olunduğunu dile getiren Türkmen, belediyenin sosyal hizmet birimindeki görevlilerin, engelli vatandaşların evlerine giderek onların kişisel bakımlarını yaptırdıklarını söyledi.
Bu hizmeti vermekle toplumda engellilere yönelik duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını aktaran Türkmen, "Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Onun için toplumun bu konulara duyarlı olması lazım. Herkesin imkanları ölçüsünde engelli ve hasta insanlara yardımcı olmaları lazım." dedi.
"Sosyal belediyeciliğin en önemli hizmeti" Türkiye
'nin her yerinde ve ilçelerinde engelli, hastaların bulduğunu dile getiren Türkmen, "Bence sosyal belediyeciliğin en anlamlı ve öncelikli konusu, dezavantajlı dediğimiz kimselere yardımcı olmak, maddi manevi olarak yanlarında bulunmaktır. Bu anlamda, engelli ve hasta insanlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Salihoğlu'nun hastalığı nedeniyle felç geçirdikten sonra bir ayağını kaybettiğini bu nedenle yatağa bağımlı hale geldiğini anlatan Türkmen, şöyle devam etti:
"Belediyemizin sosyal hizmetler biriminin işlerinden birisi de Gürsel Bey gibi insanlara evde kişisel bakımlarını yaptırmaktır. Biz böyle dostlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Kişisel bakımlarını, saç ve sakal tıraşlarını yaptırıyoruz. Evin temizlik, bakım ve onarım gibi işleri varsa bunları yaptırıyoruz. Başkaca ihtiyaçları varsa bunları gideriyoruz. Bugün, Gürsel Bey ile hem sohbet ettik hem de getirdiğimiz berberle saç ve sakal tıraşını gerçekleştirdik. Ayrıca evlerinde ne tür eksik varsa, bunları da giderecek ve kendilerine destek olacağız. Yollar, parklar yaparız ama bizim en önemli işlerimiz bunlar. Bunu çok önemsiyoruz. Yürüme engelli olanlara tekerlekli sandalye, yatalak olana tıbbı yatak, görme problemi olana baston gibi malzemeler veriyoruz."
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi kişileri, engellileri bildiklerini pek çoğuyla iletişim kurulduklarını ve gereken yardımların ulaştırıldığını anlatan Türkmen, "Mahalle muhtarı, cami imamı, okul müdürü ve dernek temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi kişilere ilişkin bilgileri almış bulunuyoruz. Bizde hepsinin kaydı var. Belli periyotlarla dolaşarak, ihtiyaçları neyse karşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
"3 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti verdik"
Engellilere yönelik evde kişisel bakım hizmetini 3 yıldır sürdürdüklerinin altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen
, sözlerini şöyle tamamladı:
"2014 yılının sonu gibi başladığımız bu hizmetimiz aralıksız devam ediyor. Sayı olarak da bu süre içinde yaklaşık 10 bine yakın hemşehrimize bu hizmeti sunduk. Evinde yemek yapacak kimsesi bulunmayan yatalak hastalar var. ya da yatalak hastasından ötürü evinde yemek yapmaya fırsat bulamayan insanlarımız mevcuttur. Bunlar için de her gün üç çeşit sıcak yemek götürüyoruz. Bundan dolayı hem onlar hem de biz çok mutluyuz. Hizmet götürdüğümüz insanların tepkileri çok olumlu. Yapılan yardımlardan ötürü duygusallaşıp ağlayanlar oluyor. Bizleri de ağlatıyorlar ve çok dua ediyorlar."
Gürsel Salihoğlu ise sunulan hizmetten memnun olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesine teşekkür etti.
Üsküdar
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:46