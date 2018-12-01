Engellilere İlgi, Topluma Saygının Göstergesidir"

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, engellilerin sorunlarına karşı gösterdikleri ilgi ve ürettikleri çözümlerin, insana ve topluma duydukları saygının en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.
Can, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentte engelleri birlikte aşmaya çalıştıklarını ve dezavantajlı gruptaki insanlara karşı sorumluluk bilinciyle sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.
Belediye hizmetleriyle engelleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirten Can, şunları kaydetti:
"Dezavantajlı gruptaki vatandaşlara yönelik güzel sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Devletimizin engelliler ile ilgili politikasının temelinde, 'bedensel ve zihinsel engelleri nedeniyle insanlar arasında ayrım yapılmasına izin verilmeyecektir' ilkesi yer almaktadır. Fırsatlardan istifade etmelerine imkan sağlayarak, engellilerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve özürleri elverdiği ölçüde çalışma şartlarına kavuşmaları için gayretlerimiz sürmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır."
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:09