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Engellilere korona virüsü bilgilendirmesi

Engellilere korona virüsü bilgilendirmesi Tüm Türkiye'de korona virüsüne karşı önlemler artarken, İzmir'in Menderes ilçesinde görme ve işitme engelli vatandaşlara virüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

18.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:42
Engellilere korona virüsü bilgilendirmesi
Engellilere korona virüsü bilgilendirmesi
İZMİR - Tüm Türkiye'de korona virüsüne karşı önlemler artarken, İzmir'in Menderes ilçesinde görme ve işitme engelli vatandaşlara virüs hakkında bilgilendirme yapıldı.
Menderes Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını hızla devam ettirirken, bilgilendirme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgileri içeren el broşürü ve afişler ise ilçenin dört bir noktasına dağıtıldı. Öte yandan, görme ve işitme engelli vatandaşlar için özel bir çalışma yapıldı.
Belediyenin ve belediye başkanı Mustafa Kayalar'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, görme engelliler için sesli, işitme engelliler için de görsel şekilde özel video hazırlandı. Video içeriğinde 9 maddede korona virüsüne karşı alınacak önlemler anlatıldı.
Bilgilendirmeyi anlatan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüsü önlemlerinin başladığı ilk günden itibaren ilçemizde gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımız vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı bilgilendirme afişlerini de vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her kesimin belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmalarımızda da engelli kardeşlerimizi unutmadık. Sosyal medya hesaplarımızda onlar için hazırladığımız özel videomuz ile virüse karşı alınması gereken önlemleri anlattık. Tüm vatandaşlarımıza belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip etmesini öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler : Menderes, Türkiye, İzmir, Genel

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