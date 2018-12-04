Engellilere Ok Uçurma Etkinliği

Namık Kemal Üniversitesi
Okçuluk Topluluğu, Dünya Engelliler Günü
sebebiyle bedensel engelin okçuluk sporuna engel olmadığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ok uçurma etkinliği düzenledi.
Okçuluk Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü, Okçuluk Antrenörü Mehmet Şimşek
, okçuluk topluluğu öğrencileri Spor Kompleksi önünde ok uçurma etkinliğinde bir araya geldi.
Programda engelli bireylerin hiçbir zaman inançlarını kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekilerek, bedensel engellerinin okçuluk sporunda büyük başarılara imza atabilecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Mehmet Şimşek,Dünya Engelliler Günü,Namık Kemal Üniversitesi
04 Aralık 2018 Salı 16:34