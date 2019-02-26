Engellilere Rapor Kolaylığı Sevinç Yaşattı - Tekirdağ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un rapor formunun yeniden düzenlenmesine yönelik açıklaması engelli vatandaşlarca sevinçle karşılandı. Tekirdağ
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada alınan kararın kendilerine çok büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, atılan bu adımla işlerini daha çabuk halledebileceklerini söyledi.
Karara çok sevindiklerini aktaran Türüdü, "Bu bizim engeliler açısından çok güzel oldu. Çünkü bizim engelli raporunu almak başlı başına bir işti. Bunu kaybettiğimiz zaman çıkartmak yeniletmek ve her kuruma gittiğimizde de farklı raporlar götürmek bizlerin işlerini baya zorlaştırıyordu. Bunun tek açtı altında toplanması ve elektronik ortamdan teknolojiden faydalanıyor olabilmemiz çok güzel bir kolaylık. Bu konuda bakanımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
"Bu karar bizleri çok mutlu etti"
Bedensel engelli Aynı Yavaş da karardan dolayı çok mutlu olduğunu engelliler için atılmış güzel bir adım olduğunu bildirdi.
Bu durumdan çok memnun olduklarını aktaran Yavaş, "Ben fiziki yürüme engelliyim. Ticaretle de uğraştığım için bana çok lazım oluyordu rapor. Bazı yerlerde kurumlar halk otobüs duraklarına uzak. Baya bir zorlanıyordum götürmekte. Bu karar bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Zehra Zümrüt Selçuk, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA