Haberler» Güncel» Haber

Engellilere tekerlekli sandalye

Adana'da ihtiyaç sahibi engellilere 136 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

05.08.2019 14:08 Engellilere tekerlekli sandalye
Adana'da ihtiyaç sahibi engellilere 136 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Heykelli Park'ta düzenlenen törende, sosyal belediyeciliğin lütuf değil, görev olduğunu belirtti.
Adana'daki engelli oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Karalar, şunları kaydetti:
"Adana engellilerle ilgili dünyanın şanssız kentlerinden biri. Nüfusa göre engelli oranı dünya genelinde yüzde 8-9 iken Adana'da bu oran yüzde 14,6. Engelli arkadaşlarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Bugün 120 manuel, ikisi klozetli 5 çocuk boy ve 9 akülü tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Toplamda 136 sandalyenin ihtiyaç sahiplerine bayramdan önceye yetiştirilmesi için talimat verdim ki kardeşlerimiz sevdiklerine ziyarete gidebilsinler."
Konuşmaların ardından Başkan Karalar, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim etti.
Törende, Karalar, bazı basın organlarında ve sosyal medyada bir süre önce sandalye ihtiyacı isteğiyle yer alan, omurga açıklığı rahatsızlığına sahip 7 yaşındaki Zedan Kele'ye de tekerlekli sandalyesini verdi.

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16   FETÖ şüphelisi eski polislere hapis istemi
14:14   Başkan Yüce, SGM'nin programına katıldı
14:14   SPOR Avrupa 2'ncisi milliler İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
14:14   GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE BİBER GAZI SIKAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
14:14   KONYA Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
14:14   SPOR Trabzonspor'a yeni sponsor
14:13   Bitlis'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli