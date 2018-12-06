Engellileri Anlamak İçin "Empati" Yaptılar

Burdur
'da bir grup üniversite öğrencisi, engellilerin yaşadıklarını zorlukları anlamak için etkinlik düzenledi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yeniler kulübü ve Eflatun
Öğrenci Topluluğu öğrencileri, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.
Öğrenciler bu kapsamda, 'empati parkuru' ve 'ampute empati futbol müsabakası' etkinliği gerçekleştirdi.
Okul içine kurulan "empati parkuru"nu denemek isteyen bazı öğrenciler gözlerini bağlayarak, bazıları da tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullanarak parkuru bitirmeye çalıştı.
İçinde taş, rampa ve dubalardan engeller bulunan parkura öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Parkuru deneyenler yaşadıkları zorlukları bir deftere yazdı. Deftere yazılanlar topluluk üyelerince sosyal medyada paylaşılarak farkındalık sağlanacak.
"Ampute empati futbol müsabakası" düzenleyen öğrenciler de yağmur altında Ampute Milli Takımı'nın maçlarda karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalıştı.
Eflatun Öğrenci Topluluğu Başkanı Abdullah Edip
Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri olarak empati parkurunu kurduklarını söyledi.
Amaçlarının üniversite öğrencilerine bu deneyimi yaşatarak engelli bireylerin yaşadıklarını daha iyi anlamayı sağlamak olduğunu belirten Coşkun, "Arkadaşlarımızın ilgisi çok güzel, etkinliğin birkaç gün daha sürmesi isteniyor." dedi.
Parkuru tekerlekli sandalyeyle geçen Sultan Özkan
da etkinlikte zorlandığını belirterek, "Gerçekten insan kendini çok çaresiz hissediyor. 'Acaba taşlara takılıp düşecek miyim?' diye düşüncelere kapılıyorsunuz. Biz çoğu zaman engellilerin yaşadıkları zorlukları fark etmeden yanlarından geçip gidiyoruz. Örneğin, bu parkuru ben yürüyerek 30- 40 saniyede bitirebilirim ancak tekerlekli sandalyeyle iki dakikada zor bitirdim." diye konuştu.
TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Arvasi
Günel de Yeniler Kulübü olarak 'ampute empati futbol müsabakası' düzenlediklerini, engelli olmanın zorluklarını anlamaya, anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Eflatun,Futbol,Burdur
06 Aralık 2018 Perşembe 15:45